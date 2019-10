Dopo 11 giorni di blocco in mare, la svolta per Ocean Viking. Il Viminale ha infatti fatto sapere che di aver autorizzato lo sbarco a Pozzallo per i 104 migranti a bordo della nave Ong salvati il 18 ottobre

La Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo

«Si è appena conclusa – ha informato il ministero dell’Interno – la procedura di ricollocazione» dei migranti soccorsi dalla Ocean Viking il 18 ottobre «in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta». Francia e Germania, viene spiegato nella nota «ne accoglieranno 70». La decisione del Viminale arriva dopo i diversi appelli politici e non solo degli ultimi giorni. Uno dei più recenti è stato quello di Matteo Renzi che su twitter aveva condannato il blocco della nave Ong. «Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. – ha twittato il leader di Italia Viva- Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto». Un appello a cui si sono uniti Davide Faraone, il ministro Dario Franceschini, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e molti altri.

Contrario alla decisione invece Matteo Salvini che in una nota definisce la decisione del Viminale come la «ennesima calata di braghe del governo italiano, ennesimo favore a una Ong (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici». «Dall’inizio del mese a oggi – ha continuato l’ex ministro dell’Interno nella nota diffusa – il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha fatto registrare 1.854 arrivi di immigrati contro i 1.007 di tutto ottobre 2018, a settembre 2019 ben 2.498 sbarchi contro i 947 di settembre 2018».

(Credits immagine di copertina: ANSA/INGENITO)