Quanto vale una gif? Quella del gatto arcobaleno sfiora i 500mila euro

Il meme animato Nyan Cat battuto all'asta per 300 Ether

Esiste anche un mercato delle gif e il conto (salatissimo) si paga con le criptovalute. Venerdì scorso un uomo si è aggiudicato all’asta la nota gif animata del gatto arcobaleno, meglio conosciuta con il nome di Nyan Cat o Pop Tart Cat. Un affare da 300 Ether che, convertiti in euro, hanno un valore che supera i 400mila euro (la quotazione al 19 febbraio equivaleva a circa 480mila euro, oggi è leggermente inferiore). Soldi, molti soldi, utilizzati per acquistare quella che, secondo un neologismo molto in voga negli ultimi mesi, viene definita crypto art.

L’asta è andata in scena sulla piattaforma specializzata Foundation e si è conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio. Nove giorni di asta conclusi, alla fine con quei 300 Ether (che venerdì avevano un valore di circa 480mila euro). L’utente che si è aggiudicato la proprietà di questa opera di crypto art si è, di fatto, assicurato un qualcosa di unico nel suo genere. Per il momento: la notizia, infatti, potrebbe dare seguito ad altre iniziative del genere e, anche con il grande successo delle criptovalute e dei bitcoin, questo mercato potrebbe diventare sempre più fulgido nel prossimo futuro.

Nyan Cat, cos’è la gif animata pagata più di 400mila euro

La gif – o meme animato – Nyan Cat venne realizzata nel 2011 da Chris Torres che negli ultimi giorni, prima di metterla all’asta su Foundation, aveva corretto alcuni bug e imperfezioni. In un’intervista al sito The Verge, pubblicata nei giorni della vendita, aveva dichiarato: «Il creatore lo possiede originariamente, quindi può venderlo e monetizzare direttamente e ottenere riconoscimento per il proprio lavoro. Penso che sia bello sapere che possiedi l’unico pezzo esistente. E sento che possedere Nyan Cat sarà davvero speciale».

E se il valore della criptovaluta è sensibile a variazioni nel tempo (e le previsioni del mercato spingono in una direzione di ascesa), il creatore della gif del gatto arcobaleno potrebbe continuare a guadagnare: le regole di Foundation, infatti, prevedono una percentuale al creator per ogni singola e futura vendita del prodotto da lui creato.

Il principio del non-fungible token (NFT)

A essere venduto non è quello che possiamo considerare il file che contiene Nyan Cat e la sua proprietà intellettuale. Quando si parla di crypto art, infatti, ogni singolo ‘pezzo’ viene trasformato in un non-fungible token (NFT): un gettone non divisibile (e che quindi fa riferimento solamente a quella determinata opera) che contiene l’opera crittografata.