Sul cielo del nuovo Ponte di Genova spunta l’arcobaleno durante l’inaugurazione | FOTO

Sono bellissime le foto arcobaleno Ponte di Genova che si stanno diffondendo sui social. Nell’atto di inaugurare il nuovo Ponte di Genova con una cerimonia che è più un incontro privato tra il presidente e i familiari delle vittime che una festa – proprio per volere di questi ultimi – in cielo è spuntato uno splendido arcobaleno. Così come in tante altre città d’Italia anche a Genova oggi è caduta la pioggia; proprio grazie a questo fenomeno atmosferico è poi comparso sulla nuova struttura un bellissimo arcobaleno documentato da molti.

L’arcobaleno durante la cerimonia di inaugurazione

Oltre alla pioggia abbiamo anche l’arcobaleno sul nuovo ponte Genova San Giorgio a cui voglio dare un significato spirituale.

Voglio associare a questo spettacolo la presenza delle vittime, loro rimangono qui con noi e non verranno dimenticate ❤️#Genova#DavideRossi pic.twitter.com/S3ajLjDA5x — Davide Rossi (@RossiDavide79) August 3, 2020

Così come il giorno della tragedia in cui pioveva, anche oggi a Genova cadeva la pioggia ma a qualche minuto dall’inizio della cerimonia è spuntato uno splendido e significativo arcobaleno. All’evento era presenti, oltre Mattarella anche Giuseppe Conte, la presidentessa del Senato Maria Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico. Tra i ministri c’è anche la titolare delle Infrastrutture Paola De Micheli.

La festa ha assunto toni più sobri su richiesta dei familiari della vittime

Il primo pensiero di Mattarella nella giornata di oggi è stato dedicato alle vittime della terribile tragedia del Ponte Morandi e ai familiari. Arrivato in aeroporto, il presidente della Repubblica si è recato in Prefettura e qui si è svolto un incontro privato con il Comitato dei familiari delle vittime. Tutte queste persone erano state invitate a partecipare all’inaugurazione ma avevano rifiutato considerando l’evento eccessivamente festoso. Il presidente della Repubblica, venuto a conoscenza di ciò, ha deciso di imporre toni sobri all’inaugurazione, durante la quale sono stati letti i nomi delle persone decedute dopo aver ottenuto il permesso dai familiari.

