La previsione di De Magistris: «A settembre ci sarà un nuovo governo»

Il governo val ben un Mes. Mentre all’interno dei partiti di maggioranza si continua a discutere sull’accesso al fondo Salva Stati per le spese sanitarie (e quelle ad esse collegate), da più parti arrivano voci che vedono questo Esecutivo agli sgoccioli, L’eterogeneità di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle su molti temi fondamentali – come già accaduto nel corso del Conte-1 con la Lega – mette a rischio la tenuta della maggioranza. E se Silvio Berlusconi – personaggio che non parla mai a caso degli intrecci di Palazzo – si auspica un esecutivo differente (anche con Forza Italia), il sindaco di Napoli sembra leggere nella stessa sfera di cristallo, parlando si un nuovo governo a settembre.

Luigi De Magistris, ovviamente, non fa riferimento a elezioni anticipate ma alla tenuta dell’attuale esecutivo. Dalle sue parole, nel corso dell’intervista rilasciata a Radio CRC, si profila un’ennesima crisi di agosto, come quella accaduta la scorsa estate che ha messo la parola fine sul governo gialloverde composto da Movimento 5 Stelle e Lega. Due voci diverse, quelle del sindaco di Napoli e del presidente di Forza Italia, che mostrano una sensazione comune.

Nuovo governo a settembre, la previsione di De Magistris

«Non so se questo Governo sarà l’ultimo che vedremo come Amministrazione, perché secondo me a settembre ce ne sarà un altro ancora», ha detto Luigi De Magistris. Insomma, il sindaco di Napoli sembra non avere dubbi. E si tratta di un pensiero comune che circola nella politica italiana dove sono sempre più evidenti i contrasti tra le due principali forze di governo (PD e M5S, ma anche Italia Viva) che nelle ultime settimane non si sono risparmiate frecciate e contrasti.

