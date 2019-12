Eruzione vulcano in Nuova Zelanda: «Non ci sono più segni di vita su Whakaari»

Le immagini registrate per puro caso dai turisti hanno fatto il giro del mondo. La terribile eruzione del vulcano dell’isola di Whakaari in Nuova Zelanda ha scatenato il panico. Una nota della polizia neozelandese riferisce che sull’isola «non ci sono segni di vita».

Operazioni di ricognizione sull’isola sono state effettuate con un elicottero della polizia, congiuntamente ad un aereo militare sull’isola di Whakaari a seguito della terribile eruzione del vulcano. «In base alle informazioni che abbiamo – è stato scritto in un comunicato ufficiale della polizia – non crediamo ci sia alcun sopravvissuto». Il bilancio ufficiale, ma provvisorio, parlava di 5 morti accertati, 18 feriti e diverse decine di dispersi, mentre le alcune persone erano già state tratte in salvo, ma ora sull’isola non sarebbe rimasto nessuno vivo. Sulla nazionalità delle vittime e dei dispersi ancora non si sa molto: la polizia ha pero ipotizzato che sull’isola si trovassero oltre ai cittadini neozelandesi ance molti turisti stranieri, compreso un certo numero di «passeggeri della nave da crociera “Ovation of the Seas“»’.

(Credits immagine di copertina: Twitter Michael Schade@sch)

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019