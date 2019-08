Trovare qualcuno che si occupi del proprio figlio mentre si è al lavoro non è semplice, men che meno lo è portarli al lavoro con sé. A maggior ragione quando il proprio luogo di lavoro è la camera dei deputati. A meno che non ci sia uno speaker come Trevor Mallard, che si è offerto di tenere il bambino del deputato durante la seduta.

New Zealand's speaker, Trevor Mallard fed an MP's baby during a parliamentary session. The baby is the son of Labour MP Tāmati Coffey and his partner Tim Smith. https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/7ZyMeglaYT — euronews (@euronews) August 22, 2019

Nuova Zelanda, lo speaker della camera si occupa del figlio di un deputato mentre fa il suo intervento

Il video ha fatto il giro del web, e per una buona ragione. Il gesto così semplice e naturale assume grande valore in un momento storico in cui essere genitori e lavoratori diventa sempre più difficile. Durante una seduta alla Camera del Parlamento della Nuova Zelanda, lo speaker Trevor Mallard ha tenuto in braccio e dato il biberon al figlio del deputato Tamati Coffey e del suo partner Tim Smith. Il piccolo appena nato ha passato il pomeriggio in braccio allo speaker parlamentare che lo ha cullato, accudito e gli ha persino dato il biberon. Una cosa che lui stesso ha chiarito di aver fatto con gioia, condividendo sul suo profilo Twitter le fotografie. «Solitamente la sedia dello speaker è usata solo dal presidente del Parlamento, ma oggi un vip ha preso posto sulla sedia con me. Congratulazioni a Tamati Coffey e a Tim per il nuovo membro della loro famiglia»

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019

Grazie alla presenza del piccolo, la seduta si è svolta con toni più pacati, con tutti i deputati inteneriti dalla presenza del neonato, oltretutto estremamente carino e docile, che ha conquistato tutti.

Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES — Gareth Hughes (@GarethMP) August 21, 2019

(credits immagine di copertina: Twitter Trevor Mallard@SpeakerTrevor)