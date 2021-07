Il numero verde per ottenere il codice Authcode del Green Pass è perennemente “occupato”

«L’estate è già serena e vogliamo resti tale: il certificato verde è uno strumento per consentire agli italiani di continuare le proprie attività con la garanzia di non trovarsi fra persone contagiose. È una misura che dà serenità e non che la toglie». Queste le parole di Mario Draghi durante la conferenza stampa di giovedì sera in cui è stato annunciata (a partire dal 6 agosto) l’estensione del Green Pass (anche se il Presidente del Consiglio preferisce la locuzione italiana) per accedere ai locali al chiuso (ristoranti, teatri, cinema, ma anche per la partecipazione a eventi e sagre o per accedere allo stadio) . In molti già ne sono in possesso, altri stanno trovando difficoltà nello scaricare il QRcode a causa di una macchina che si è inceppata. Come nel caso del numero verde 1500 che dovrebbe essere utilizzato per ottenere (qualora non fosse arrivato via sms o via mail) l’authcode.

Sui social, da alcune ore, in molti stanno protestando per l’impossibilità di mettersi in contatto con quel call center dedicato. Abbiamo provato anche noi di Giornalettismo questa mattina, senza riuscire mai a ottenere una risposta alle nostre telefonate. Dopo aver digitato il numero 1500 (come indicato sul sito del governo), la telefonata viene sempre rimbalzata da quel fastidioso “tu tu tu tu tu” nell’orecchio, simbolo di una linea occupata. Eppure sui portali dedicati c’è scritto espressamente:

Insomma, dal 12 luglio scorso il numero verde 1500 è attivo per recuperare l’Authcode necessario per procedere con la richiesta del QRcode della certificazione verde. Ma, almeno ieri e oggi (giovedì 22 e venerdì 23 luglio) questa semplice telefonata sembra essersi trasformata in un’impresa.

Il numero verde 1500 per per ottenere il codice Authcode del Green Pass è perennemente “occupato”

E non è un problema da poco. Perché chi non ha ricevuto (o ha smarrito) l’authcode – che dovrebbe essere inviato dopo la prima e la seconda dose di vaccino per accedere al portale e scaricare il Green Pass – deve necessariamente entrarne in possesso. Ma se il numero verde 1500 risulta irraggiungibile, cosa fare? Al momento la situazione è complessa, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una soluzione (sempre online) per procedere autonomamente alla richiesta della certificazione, senza dover passare dall’Authcode. Al momento non si conoscono i dettagli (se servirà lo Spid, per esempio), ma il tutto dovrebbe basarsi sul sito dgc.gov.it, senza dover attendere comunicazioni esterne.