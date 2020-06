Perché oggi il totale dei morti per Coronavirus in Italia è inferiore a quello di ieri

Giornata positiva, oggi, sotto il punti di vista dei dati coronavirus. Nonostante il leggero aumento dei nuovi positivi e dei decessi rispetto a ieri, la regioni più colpita del paese – la Lombardia – ha raggiunto un nuovo traguardo. Ieri i ricoveri erano scesi – per la prima volta – sotto le 1000 persone, oggi le terapie intensive sono necessarie per meno di 50 persone. Notizie positive anche per il Lazio, dove – nonostante i focolai individuati nelle scorse settimane – la situazione rimane comunque sotto controllo. C’è un dato curioso oggi che è quello relativo a numero totale di morti coronavirus. Perché è inferiore a quello di ieri?

Perché il totale morti coronavirus in Italia è più basso di ieri

Come ha fatto il dato sul totale morti coronavirus a calare? La ragione va ricercata nel ricalcolo dei dati della provincia autonoma di Trento. Nella provincia sono stati infatti messi a verbale 61 deceduti in meno rispetto a quanto comunicato in precedenza; oltre a questo sono stati rilevati 447 guariti in più e – unico dato negativo – un totale casi aumentato di 387 unità rispetto a quanto prima affermato. Ecco spiegato, quindi, il ricalcolo a livello nazionale che ha fatto sì che il dato totale morti coronavirus fosse ieri 34.675 scendendo poi oggi a 34.644.

Perché i numeri coronavirus sono usciti in ritardo?

Anche la ragione del ritardo rispetto al solito e puntuale aggiornamento della Protezione Civile vanno ricercate in questo ricalcolo dati delle provincia autonoma di Trento. Possiamo supporre che il ricalcolo della provincia di Treno abbia contribuito a ritardare l’uscita dei dati perché fossero precisi e non andassero rettificati con un aggiornamento successivo. I dati di oggi hanno restituito un aumento dei positivi di 190 persone, 30 decessi in tutto e oltre 1.526 guariti.

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)