In Italia ci sono 82 content creators ogni 100mila abitanti

I numeri sono da capogiro e, non a caso, l’Italia è il terzo Paese del Vecchio continente per numero di influencer ogni 100mila abitanti. Secondo i dati del rapporto I-COM 2024 per AICDC (Associazione Italiana Content Digital Creators), infatti, in Italia ci sono 82 content creators ogni 100mila cittadini. Davanti a noi solamente la Spagna e il Regno Unito. Numeri che confermano il cambiamento dei tempi e la necessità di trasformare concretamente queste attività suo social in una vera e propria professione. Infatti, il volume d’affari spostato dalla cosiddetta “creator economy” nel Bel Paese è superiore ai 4 miliardi di euro. Una somma che deriva dall’impatto delle tre principali piattaforme su cui si snoda l’influencer marketing: Instagram (con 3,3 miliardi), TikTok (447 milioni) e YouTube (280 milioni).

Questo “giro d’affari” ha un impatto anche sui guadagni dei content creators in Italia. In media – sommando i ricavi ottenuti da chi ha un numero di followers superiore ai 10mila, fino ad arrivare a chi supera il milione) si parla di oltre 84mila euro l’anno. Tanto o poco? Per rispondere a questa domanda basta pensare che il reddito medio lordo registrato in Italia nel 2022 era pari a 34mila euro l’anno. Dunque, parliamo di un valore superiore 2,5 volte il reddito medio lordo italiano. E non è un caso che sempre più italiani, in particolare i giovani, scelgono di rendere la propria attività di influencer come un vero e proprio lavoro: sono ben 18mila i posti di lavoro direttamente riconducibili all’attività dei content creators.

Non è un caso, dunque, che si stia lavorando per rendere tutto ciò un’attività professionale a tutti gli effetti. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà introdotto un codice ATECO dedicato all’attività di influencer marketing. A breve, inoltre, l’INPS pubblicherà una circolare in cui indicherà le categorie previdenziali di riferimento per chi opera in questo settore. Dunque, ci dovrà essere una maggiore trasparenza a livello fiscale e contributivo per quello che, oggi ancor più di ieri, è un lavoro a tutti gli effetti.