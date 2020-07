Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 9 luglio

I numeri coronavirus 9 luglio restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 13.459. I morti coronavirus oggi sono 12 per un totale di persone decedute da inizio pandemia pari a 34.926. I Dimessi/Guariti sono 338, per un totale di 193.978 persone dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono stati 52.552 (dato che porta il totale dei test fatti da inizio pandemia a 193.978) rilevando 229 nuovi casi coronavirus. Il totale dei casi ammonta così a 242.363 malati da inizio pandemia.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus dell’8 luglio

Numeri Coronavirus 9 luglio, cosa c’è di positivo

Arriva un ricalcolo dalla regione Emilia-Romagna, che «in seguito ad un ricontrollo, ha eliminato 15 casi perché doppioni». Anche oggi assistiamo a un calo di paziente nelle terapie intensive pari a 2 unità; le persone che ancora necessitano di cure di questo tipo rimangono così 69 in tutta Italia. Sono meno i morti che registriamo oggi.

NOTA: la Regione Emilia-Romagna comunica che, in seguito ad un ricontrollo, ha eliminato 15 casi perché doppioni — YouTrend (@you_trend) July 9, 2020

Numeri Coronavirus 9 luglio, cosa c’è di negativo

Rispetto alla giornata di ieri aumentano sensibilmente i tamponi fatti e a questo corrisponde un aumento dei nuovi contagiati, rimanendo così in linea con quanto rilevato negli scorsi giorni. Diminuisce nettamente rispetto a ieri il numero delle persone dimesse/guarite (l’8 luglio abbiamo contato 825 guariti contro i 338 di oggi). Torna a preoccupare la situazione in Lombardia, in particolare a Milano. Nella regione i casi superano quota 100 persone e nel capoluogo si segnalano il doppio dei casi rispetto a ieri.

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)