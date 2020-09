Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 3 settembre

I numeri coronavirus 3 settembre restituiscono un numero di contagi superiore a quello di ieri. Oggi i nuovi malati di coronavirus sono 1.397 – per un totale di casi che sale a 272.912 da inizio pandemia – e i decessi sono 10 – per un totale di 35.507 -. Le persone attualmente positive nel nostro paese sono 28.915. Il totale dei dimessi/guariti nella giornata di oggi sale a 208.490. Sale il numero di ricoverati, oggi 79 – 11 dei quali in terapia intensiva -. Rispetto al picco record di tamponi della giornata di ieri oggi abbiamo un calo: 92.790 il totale dei test effettuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 settembre

Numeri coronavirus 3 settembre, cosa c’è di positivo

🔴 #Coronavirus, 03/09/20 • Attualmente positivi: 28.915

• Deceduti: 35.507 (+10, +0,03%)

• Dimessi/Guariti: 208.490 (+289, +0,14%)

• Ricoverati: 1.625 (+79)

• di cui in Terapia Intensiva: 120 (+11)

• Tamponi: 8.921.658 (+92.790) Totale casi: 272.912 (+1.397, +0,51%) — YouTrend (@you_trend) September 3, 2020

Il dato positivo di oggi riguarda i pazienti guariti o dimessi, che salgono rispetto a ieri (oggi 289 e ieri 257).

Numeri coronavirus 3 settembre, cosa c’è di negativo

Giornata negativa sotto molti aspetti, quella di oggi, a partire dall’aumento dei casi nonostante la diminuzione dei tamponi effettuati rispetto alle 24 ore precedenti. Il calo dei tamponi rispetto a ieri è pari a 10 mila unità circa (si fermano a 92 mila). Si registra anche un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva, sono 11 in più in tutta Italia. Il totale dei pazienti in intensiva in Italia sale così a 120. Negativo anche il dato sui decessi, che segna +10 nelle ultime 24 ore mentre ieri si era fermato a 6. L’aumento maggiore di contagi oggi si registra in alcune delle regioni maggiormente legate al turismo estivo.

🔴 #Coronavirus, elaborazioni basate sull’aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13% Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri:

Basilicata +2,85%

Campania +2,65%

P.A. Trento +1,77%

Sardegna +1,68%

Puglia +1,41% — YouTrend (@you_trend) September 3, 2020



(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)