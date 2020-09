Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 settembre

I numeri coronavirus 2 settembre ci mostrano una tendenza che sembra essersi stabilizzata dopo la crescita costante dei giorni scorsi. Dopo due giorni consecutivi sotto quota mille, oggi i nuovi contagi sono nuovamente superiori alla soglia psicologica, attestandosi sulle 1326 unità, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 6. In totale, dall’inizio della pandemia, il coronavirus ha colpito 271.515 persone, mentre le vittime in totale sono state 35.497.

Numeri coronavirus 2 settembre, cosa c’è di positivo

Nella giornata di oggi si è registrato un numero record di tamponi, superiore a quello dei giorni scorsi. Si è abbattuto il, muro dei 100mila tamponi in 24 ore (per la precisione, sono stati effettuati 102959 test).

Calano leggermente i positivi in Lombardia, con i 237 casi nelle ultime 24 ore. La regione ha fatto registrare anche una vittima nella giornata di oggi.

Numeri coronavirus 2 settembre, cosa c’è di negativo

Abruzzo, Umbria e Puglia – tra le altre – sono le regioni che hanno subito un aumento più marcato dei nuovi casi nelle ultime 24 ore. Con i positivi di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio a fare da traino, si è arrivati al dato odierno. Preoccupazione anche per il maggior numero di ricoveri rispetto alla giornata di ieri (stiamo parlando di 57 persone in ospedale in più) e nei reparti di terapia intensiva che oggi hanno fatto posto ad altre due persone (anche se ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva era di 13 unità).