Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 3 luglio

I numeri coronavirus 3 luglio restituisce un numero di attualmente positivi pari a 14.884. Le persone morte a causa del coronavirus oggi sono 15, dato che porta il totla edei morti a 34.833. I Dimessi/Guariti oggi sono 384, dato che porta il totale delle persone che hanno superato la malattia da inizio pandemia a 191.467. Si rileva un aumento dei nuovi casi coronavirus oggi, pari a 223 che porta il totale delle persone colpite dal Covid-19 dall’inizio in Italia a 241.184. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 77.096 (numero elevato rispetto alla media, se si pensa che ieri sono stati 53.243).

Numeri Coronavirus 3 luglio, cosa c’è di positivo

I decessi oggi sono la metà di ieri, 15 contro 30. Continua il calo – seppure sensibile – dei ricoverati: si segnalano 7 posti letto occupati in meno a regime ordinario (per un totale di 956 persone attualmente ricoverate) e un calo di 3 unità in terapia intensiva. Le persone che necessitano di questo tipo di cure in tutta Italia, quindi, scendono a 79. L’aumento dei nuovi positivi è dovuto al maggior numero di tamponi effettuati.

Numeri coronavirus 3 luglio, cosa c’è di negativo

Dei nuovi casi di coronavirus 115 – oltre la metà – sono in Lombardia. Oltre alla regione di Milano, il maggior aumento di nuovi casi rispetto a ieri è stato registrato in Basilicata (+0,50%), Campania (+0,21%), Abruzzo (+0,14%), Lazio (+0,14%).

🔴 #Coronavirus, elaborazioni basate sull’aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Regioni con il maggiore incremento percentuale rispetto a ieri:

Basilicata +0,50%

Campania +0,21%

Abruzzo +0,14%

Lazio +0,14% — YouTrend (@you_trend) July 3, 2020

(Immagine copertina da YouTrend)