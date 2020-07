Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 luglio

I numeri coronavirus 2 luglio vedono un numero di attualmente positivi che scende a 15.060. Sia decessi che nuovi casi aumentano oggi; i morti coronavirus oggi sono 30 – dato che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 34.818 – mentre i Dimessi/Guariti sono 366. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 53.243 tamponi, numero che porta il totale dei test da inizio emergenza sanitaria a 5.498.719. I nuovi casi coronavirus rilevati oggi ammontano a 201, per un totale di 240.961 persone che hanno contratto la malattia dall’inizio della pandemia.

Numeri Coronavirus 2 luglio, cosa c’è di positivo

Continua l’alleggerimento delle terapie intensive, con cinque persone in meno che – nelle ultime 24 ore – hanno avuto necessità delle cure specifiche fornite da questi reparti. Le notizie migliori, oggi, si hanno anche sul fronte dei ricoveri in regime ordinario: ancora 62 pazienti in meno, con la discesa sotto la soglia delle mille persone. Questo risultato non si vedeva dal 2 marzo.

Numeri coronavirus 2 luglio, cosa c’è di negativo

Aumentano i morti e aumentano i nuovi positivi nonostante i tamponi fatti oggi siano meno (seppure circa 2 mila in meno). Oggi è il quarto giorno consecutivo in cui, rispetto ai precedenti, il numero di nuovi casi di persone contagiate sale. Delle 201 persone che hanno contratto la malattia 98 – quindi circa il 50% – sono in Lombardia. Ieri i nuovi casi si erano fermati a 187 persone. I numeri della Lombardia si alzano rispetto agli ultimi giorni ma, come ha sottolineato Gallera, la ragione sta nel fatto che si tratta di aggiornamenti «riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali comunicano tali dati». Le regioni con maggiore incremento percentuale rispetto a ieri sono la Sicilia – con +0,29% -, l’Umbria – con +0,21% -, la Sardegna – con +0,15% – e il Lazio – che segna +0,14%-.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)