Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 3 agosto

I numeri coronavirus 3 agosto restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 12.474. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore ammontano a 159 malati in più, dato che porta il totale dei malati da inizio pandemia a 248.229. I deceduti a causa del Covid della giornata di oggi sono 12 per un totale di 35.166 persone morte dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dimessi/guariti della giornata di oggi sono 129 che, aggiungendosi agli altri, portano il totale delle persone dichiarate fuori dalla malattia a 200.589.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 luglio

Numeri coronavirus 3 agosto, cosa c’è di positivo

Seppure lieve, anche oggi assistiamo a un calo di pressione per le terapie intensive con un paziente ricoverato in meno rispetto alla giornata di ieri e 41 persone in tutto che necessitano di cure intensive in tutta Italia. Cala bruscamente il numero dei nuovi contagi (ieri contavamo 239 nuovi casi e l’altro ieri – sabato – ne sono stati segnalati 295) ma sale quello dei decessi.

Numeri coronavirus 3 agosto, cosa c’è di negativo

Seppure il numero di nuovi casi si sia ridotto rispetto ai picchi di quasi 400 registrati la scorsa settimana dobbiamo considerare il numero di tamponi: i test effettuati nelle ultime 24 ore – complice probabilmente il fatto che agosto è cominciato – sono stati appena poco più di 24 mila. Nelle giornate in cui sono stati effettuati più test (tra i 50 e i 60 mila) i casi individuati erano molti di più.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.474

• Deceduti: 35.166 (+12, +0,03%)

• Dimessi/Guariti: 200.589 (+129, +0,06%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 41 (-1)

• Tamponi: 6.940.801 (+24.036) Totale casi: 248.229 (+159, +0,06%) — YouTrend (@you_trend) August 3, 2020



(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)