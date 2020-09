Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri sul coronavirus del 29 settembre

I dati coronavirus 29 settembre segnano un numero di nuovi contagi pari a 1648 – in salita rispetto a ieri, che però era lunedì e il dato risente del calo dei tamponi del weekend -. I morti coronavirus nelle ultime 24 ore sono 24. Le persone guarite sono 1316 mentre le terapie intensive hanno visto entrare 7 pazienti in più rispetto alla giornata di ieri (per un totale di 271 persone attualmente in terapia intensiva). Calano i ricoveri, 71 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia ammonta è salito a 35.875 e in Italia sono stati complessivamente registrati 313.011 casi.

Numeri coronavirus 29 settembre, cosa c’è di positivo

A fronte di un aumento massiccio dei tamponi (dai 51.109 di ieri ai 90.185 di oggi) i casi sono aumentati in modo non incisivo: da 1.494 di ieri a 1.648 di oggi. Aumentano anche i guariti, che passano dai 773 di ieri ai 1.316 registrati nelle ultime 24 ore. Anche i nuovi ricoverati in terapia intensiva calano, scendo a 7 contro i 10 della giornata di ieri. Stesso discorso per le persone che hanno necessitato di ospedalizzazione, nelle ultime 24 ore “solo” 71 rispetto alle 131 di ieri.

Numeri coronavirus 29 settembre, cosa c’è di negativo

Il dato più negativo della giornata di oggi è relativo ai morti, che superano quota 20 e arrivano a 24. I morti ieri erano stati 16.