Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 novembre

I numeri coronavirus 27 novembre riportano il quadro attuale della pandemia in Italia. Il ministero della Salute ha evidenziato che, nella giornata di oggi, il numero dei contagi è aumentato di 28.352 unità, mentre resta alto il numero dei decessi: nella sola giornata di oggi, ci sono stati infatti 827 morti. Dall’inizio della pandemia, in Italia, il numero complessivo delle persone coinvolte è di 1.538.217 unità, mentre le vittime sono state 53.677.

Numeri coronavirus 27 novembre, cosa c’è di positivo

L’indice Rt in Italia, come documentato dal report settimanale dell’Iss, è sceso a 1.08. Dunque, potenzialmente, tutte le regioni potrebbero essere in zona gialla. Del resto, la situazione in alcuni territori (il passaggio a zona arancione della Lombardia ad esempio) suggerisce che – nel complesso – la situazione stia sensibilmente migliorando rispetto alla fine di ottobre e all’inizio del mese di novembre.

Regge ancora il rapporto dei positivi sul numero di tamponi effettuati: a fronte di 222.803 tamponi processati, oggi si sono avute 28.352 positività. Il venerdì, solitamente, si registrava sempre – nelle settimane precedenti – il rapporto più alto tra tamponi processati e nuovi positivi. Oggi, invece, il dato resta stabile. Altro numero interessantissimo è quello dei ricoveri, che oggi sono calati di altre 413 unità. Scendono anche i numeri delle terapie intensive con 64 pazienti in meno rispetto alla giornata di ieri.

Numeri coronavirus 27 novembre, cosa c’è di negativo

Il dato peggiore resta comunque quello dei decessi. Ancora una volta, peggiora rispetto alle 24 ore precedenti. La sensazione è che questo aspetto, purtroppo, caratterizzerà anche le prossime settimane, con un calo atteso – se tutto dovesse restare così com’è – intorno alla metà del mese di dicembre. Il prezzo che l’Italia continua a pagare al coronavirus è altissimo.