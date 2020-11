Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 26 novembre

I numeri coronavirus 26 novembre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 29.003 con 232.711 tamponi effettuati e 822 morti. Gli attualmente positivi oggi sono 795.845 mentre il totale dei decesso sale a quota 52.850. I dimessi e guariti di oggi sono 24.031 e anche oggi i ricoveri sono in negativo, -277, il che conferma il trend positivo innescato. Le terapie intensive sono oggi a -2. I tamponi titali effettuati da inizio pandemia sono 21.188.898 e il totale dei casi da inizio pandemia è 1.509.875.

🔴 #Coronavirus, 26/11/20 • Attualmente positivi: 795.845



• Dimessi/Guariti: 661.180 (+24.031)

• Ricoverati: 37.884 (-277)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.846 (-2)

• Tamponi: 21.188.898 (+232.711) Totale casi: 1.509.875 (+29.003, +1,96%) — YouTrend (@you_trend) November 26, 2020

Numeri coronavirus 26 novembre, cosa c’è di positivo

I dati migliori sono quelli su dimessi, guariti e ricoveri: sono più le persone che escono dall’ospedale di quelle che entrano. Oggi anche la terapia intensiva si alleggerisce, seppure solo di due unità. Andrea Crisanti ha dichiarato che, visti i numeri dei nuovi contagi e il rapporto tra tamponi fatti e positivi individuati, è molto probabile che il picco di contagi della seconda ondata sia passato.

Numeri coronavirus 26 novembre, cosa c’è di negativo

Sale il numero di decessi rispetto a ieri, quando erano 722, e sale anche il numero di nuovi contagi con appena due migliaia di tamponi in più effettuati nelle ultime 24 ore. Dopo l’ottima notizia di ieri – il rapporto tra positivi individuati e tamponi fatti sceso all’11,2% – oggi il dato risale: siamo al 12,4%. Rispetto a giovedì scorso, però, i nuovi casi individuati sono più di 7 mila in meno. Sul dato dei morti Crisanti ha detto che, purtroppo, «è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre due o tre settimane». Anche oggi la regione che registra il numero più alto di nuovi casi è la Lombardia con +5.697. Il secondo posto sul podio va al Veneto, con +3.980. Bronzo alla Campania, che vede un aumento di casi pari a 3.008. Subito dopo troviamo Piemonte e Lazio con rispettivamente +2.751 e +2.260 nuovi positivi al Covid.