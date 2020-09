Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 26 settembre

I numeri coronavirus 26 settembre erano particolarmente attesi, per capire l’evoluzione dei trend rispetto alla giornata di ieri, che – per la prima volta dal lockdown – ha fatto segnare un numero di contagi superiore alle 1900 unità. Oggi i nuovi contagi sono stati 1869, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 17. In totale, dall’inizio della pandemia, i contagiati da coronavirus in Italia sono stati 308.104, mentre i morti sono stati 35.818.

Numeri coronavirus 26 settembre, cosa c’è di positivo

Gli aspetti positivi riguardano il fatto che l’Italia resta ancora sotto la quota psicologica dei 2mila contagi al giorno, nonostante il dato fatto segnare ieri. Oggi, invece, il numero dei nuovi contagi è sceso leggermente, così come il numero dei decessi, ancora una volta sotto quota venti (ieri erano stati 20, oggi 17). Sembra costante il numero di contagi nelle regioni più attenzione come Lombardia e Lazio e, tutto sommato, anche il Veneto dove si registra una oscillazione verso l’altro dei nuovi positivi che può essere considerata nella norma.

Numeri coronavirus 26 settembre, cosa c’è di negativo

Leggermente calati rispetto alla giornata di ieri, però, sono stati i tamponi processati: oggi sono stati 104387, con tremila unità circa in meno rispetto al 25 settembre. Preoccupano le situazioni di Sardegna e Basilicata, due regioni che – se si eccettua la pausa estiva per l’isola – sono tradizionalmente state piuttosto controllate nella diffusione della pandemia. Invece, dato importante, la Sardegna ha fatto registrare 63 contagi, la Basilicata 25.

Anche oggi in nessuna regione ci sono stati zero contagi.