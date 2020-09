Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 25 settembre

I numeri coronavirus 25 settembre continuano a destare preoccupazione in Italia, sebbene la situazione nel nostro Paese sia ancora molto diversa rispetto a quella degli altri stati europei. Il ministero della Salute ha diffuso il suo bollettino quotidiano che fa segnare altri 1912 contagi nelle ultime 24 ore e mette a referto altre 20 vittime. Dall’inizio della pandemia, in Italia, le persone coinvolte da casi di coronavirus sono 306.235, mentre i decessi sono stati 35.801.

Numeri coronavirus 25 settembre, cosa c’è di positivo

Anche oggi, il numero di tamponi effettuato (107.269) può considerarsi soddisfacente. Ma si tratta di una delle poche note positive della giornata, visto che il resto dei dati evidenzia ancora una volta un inasprimento della situazione contagi in Italia. L’altro aspetto non propriamente negativo è la diminuzione di due unità dei ricoveri in terapia intensiva e di un’aggiunta di soli 4 posti negli ospedali.

Numeri coronavirus 25 settembre, cosa c’è di negativo

Si torna nuovamente in prossimità della soglia dei 2mila contagi in un giorno. Ma il venerdì, del resto, è stata storicamente la giornata che ha fatto registrare più contagi in Italia dall’inizio della pandemia, in ogni raccolta settimanale di dati. Ancora 20 le nuove vittime, che si vanno ad aggiungere alle 23 di ieri. Campania +2,28% Basilicata +1,92% Sicilia +1,68% Sardegna +1,64% P.A. Bolzano +1,54% sono le regioni che hanno fatto registrare il più alto aumento dei contagi in termini percentuali all’interno del loro territorio.