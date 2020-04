Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 aprile

I numeri coronavirus 24 aprile comunicati dalla Protezione Civile continuano a confermare il trend positivo riscontrato nelle ultime settimane, anche se rispetto alla giornata di ieri sono da segnalare la diminuzione del numero di dimessi/guariti e l’aumento del dato sui nuovi casi del giorno. I dati coronavirus della giornata di oggi – aggiornati alle ore 18 – indicano un numero totale di persone attualmente positive pari a 106.527. Nella giornata di oggi sono state registrate 420 persone decedute, dato che porta il totale dei morti per coronavirus in Italia a 25.969. I dimessi/guariti sono pari a 2.922, per un totale che arriva a 60.498 persone. Nella giornata di oggi si registrano 3.021 nuovi casi di coronavirus, numero che porta il totale dei casi registrati a 192.994. I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono 62.447, il che porta il numero totale a 1.642.356 tamponi fatti in Italia.

Numeri coronavirus 24 aprile, cosa c’è di positivo

Tra le notizie positive c’è sicuramente da segnalare il numero di candidature – quasi 700 – ricevute dalla Protezione Civile per la nuova Unità di medici da impiegare nelle strutture sanitarie regionali. Sul profilo Facebook della protezione civile si legge il commento: «Si confermano, ancora una volta, lo slancio di disponibilità e la grande professionalità del nostro personale medico».

Numeri coronavirus 24 aprile, cosa c’è di negativo

Tra i numeri coronavirus 24 aprile negativi ci sono quelli relativi ai contagi nella città di Milano, dove oggi si registrano 17.689 positivi totali con un aumento di 412 nuovi casi – 246 dei quali nella sola Milano città-. Ieri si erano registrati solamente 277 nuovi casi nella provincia e 105 nel capoluogo lombardo, come ha reso noto la quotidiana conferenza della Regione Lombardia che comunica i dati. Anche i nuovi casi positivi sono aumentati rispetto a ieri nell’intera regione con 1.091 nuovi positivi oggi contro i 1.073 nuovi positivi di ieri. Il tasso grezzo di letalità in Italia si attesta al 13,5% con Piemonte, Veneto, Sicilia e Liguria che hanno riscontrato una maggiore crescita dei casi totali rispetto a ieri.

🔴 #Coronavirus, elaborazioni basate sull’aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Regioni con crescita maggiore dei casi totali rispetto a ieri:

Piemonte: +2,9%

Veneto: +2,1%

Sicilia: +1,9%

Liguria: +1,8% — YouTrend (@you_trend) April 24, 2020



(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)