Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 aprile

Nonostante la decisione di non presenziare quotidianamente alle conferenze stampa, la Protezione Civile continua a fornire il bollettino dei contagi nel corso di questa emergenza da coronavirus. I numeri coronavirus 22 aprile restano sempre in linea con i giorni scorsi, anche se occorre fare delle valutazioni in merito ai nuovi valori inseriti nel bollettino ordierno. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri. I nuovi casi di coronavirus nella giornata di oggi sono 3.370, con 437 vittime in più (e portano il totale a 25.085) e altri 2.943 guariti.

LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo sui dati sul coronavirus del 21 aprile

Numeri coronavirus 22 aprile, cosa c’è di positivo

Le misure di lockdown hanno fatto sentire il loro effetto nel tempo e stanno progressivamente facendo abbassare la curva dei contagi. Anche oggi si è assistito a una leggera decrescita degli attualmente positivi, anche se il trend calante ha subito un rallentamento. Cresce sempre di più il numero dei guariti, mentre risulta in diminuzione di circa cento unità il numero dei decessi rispetto alla giornata di ieri. Il numero di guariti in un solo giorno sfiora il numero record – mai fatto registrare in precedenza – delle 3mila unità. Si svuotano progressivamente anche i reparti di terapia intensiva e gli ospedali in generale, con 329 ricoverate in meno rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

Numeri coronavirus 22 aprile, cosa c’è di negativo

Continua drammaticamente ad aggiornarsi il numero di medici deceduti a causa del coronavirus. Il bilancio complessivo, aggiungendo i dati arrivati nella giornata di oggi, arriva a 145 vittime. Ovviamente si tratta di un fenomeno che fa parte del numero decisamente più vasto di decessi in tutta la penisola a causa del virus. Il tallone d’Achille resta sempre la regione Lombardia che, nella sola giornata di oggi, ha fatto registrate 1161 positivi in più rispetto alla giornata di ieri. A trainare questa pericolosa tendenza resta sempre la provincia di Milano che, ormai, da qualche giorno si attesta come la più colpita dall’emergenza. Nella sola giornata di oggi, si sono registrati quasi la metà dei casi segnalati in tutta la regione, con un +480 che porta a 17mila i casi complessivi di contagio nella provincia del capoluogo.