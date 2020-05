Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 20 maggio

I numeri coronavirus 20 maggio offrono ancora una volta indicazioni preziose in merito alla cosiddetta fase 2 iniziata dal 4 maggio scorso. Sono passati, infatti, 16 giorni dal primo allentamento delle misure di lockdown, con il blocco dell’isolamento domiciliare da parte degli italiani. I dati della protezione civile, usciti come al solito alle 18 di ogni giorno, mostrano una curva dei contagi che fa segnare 665 nuovi casi, 161 nuovi decessi e 2.881 nuovi guariti. Un contagio ogni 100 tamponi: un dato mai registrato dall’inizio della pandemia.

Numeri coronavirus 20 maggio, cosa c’è di positivo

Nel corso della giornata di ieri si è assistito a un balzo in avanti rispetto ai contagi e ai decessi, dovuto probabilmente al maggior numero di tamponi effettuati e processati. Nella giornata di lunedì il numero dei contagi era molto basso perché, come avviene spesso a inizio settimana, si sconta il minor numero di analisi fatti nel corso della giornata di domenica. Tuttavia, in questo 20 maggio occorre sottolineare che la tendenza rimanga sostanzialmente positiva rispetto alla giornata di ieri, che aveva fatto registrare circa 200 contagi in più.

Si tratta sostanzialmente di una buona notizia: nonostante i numeri registrati, si ricorda che a partire dalla giornata di oggi si stanno iniziando a vedere gli esiti del primo sblocco del lockdown, con un numero maggiore di persone che sono entrate potenzialmente in contatto tra loro. Tra queste, ovviamente, anche i congiunti che – dal 4 maggio – si sono incontrati liberamente per due settimane.

Cinque regioni, oggi, hanno fatto registrare un contagio zero: sono Molise, Basilicata, Valle D’Aosta, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano.

Numeri coronavirus 20 maggio, cosa c’è di negativo

Resta comunque alto il numero di vittime rispetto alla giornata di lunedì. Il numero dei morti è sostanzialmente invariato rispetto alla giornata di ieri (161 persone oggi, 162 ieri). Le regioni con un incremento dei contagi maggiore, oggi, sono Piemonte (+0,53%), Lazio (+0,37%), Liguria (+0,35%) Lombardia (+0,34%) e Calabria (+0,26%).