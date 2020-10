Numeri coronavirus 19 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

I numeri coronavirus 19 ottobre restituiscono un numero di nuovi casi pari a 9.338 – quindi in calo rispetto agli scorsi giorni – però considerato che i tamponi sono stati 98.862, molto al di sotto della soglia degli oltre 150 mila registrati negli scorsi giorni. Le persone attualmente positive in Italia salgono a 134.003. Oggi segnaliamo 73 decessi a causa del Covid, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 36.616. I dimessi e guariti sono 1.498 per un totale di 252.959 persone guarite e uscite dalla situazione. Sale di 592 il numero di persone ricoverate e di queste 47 sono in terapia intensiva.

🔴 #Coronavirus, 19 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 134.003

• Deceduti: 36.616 (+73)

• Dimessi/Guariti: 252.959 (+1.498)

• Ricoverati: 8.473 (+592)

• di cui in Terapia Intensiva: 797 (+47)

• Tamponi: 13.363.444 (+98.862) Totale casi: 423.578 (+9.338, +2,25%) — YouTrend (@you_trend) October 19, 2020

Numeri coronavirus 19 ottobre, cosa c’è di positivo

Il numero dei nuovi contagi è calato e, si per sé, questo dato è buono ma – come sempre – cambia significato se letto in relazione al numero di tamponi decisamente più basso oggi rispetto a ieri (parliamo di 48 mila test effettuati in meno). Nell’ambito dei controlli effettuati dalle forze di polizia tra venerdì e domenica del weekend appena passato sono 37 i denunciati per aver violato l’obbligo di quarantena in quanto positivi al virus.

Numeri coronavirus 19 ottobre, cosa c’è di negativo

Seppure si registrino meno nuovi contagi oggi, rispetto a ieri, sale il numero dei decessi (73 oggi, 69 ieri). Scende anche il dato delle persone dimesse e guarite. Aumenta ulteriormente il numero dei nuovi ricoveri – 592 di oggi contro i 559 di ieri – così come il numero di pazienti che necessitano di cure intensive, che oggi è pari a 47 persone. Come ogni lunedì il dato sui tamponi effettuati cala di parecchio: se ieri se ne segnalavano 146 mila e passa oggi ci siamo fermati a 98.862. Gli aumenti più considerevoli in termini di nuovi contagi appartengono ancora una volta a Lombardia (+1.687), Campania (+1.593), Lazio (+939) e Piemonte (+933). Salita anche per la Toscana, con 986 nuovi contagi da Covid.