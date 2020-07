Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 luglio

I numeri coronavirus 17 luglio si confermano in linea con quelli registrati nella giornata di ieri. Le ultime 24 ore hanno fatto segnare 233 nuovi casi – numero quasi uguale a quello di ieri – per un totale di casi che sale a 243.967 da inizio pandemia. Nella giornata di oggi registriamo – secondo i dati del ministero della Salute – 11 morti per coronavirus, dato che fa salire il totale delle vittime a 35.028. Le persone attualmente positive al coronavirus, stando ai numeri forniti dalla Protezione Civile, sono 12.456. Il dato dei Dimessi/Guariti ammonta a 237, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 196.483.

Numeri coronavirus 17 luglio, cosa c’è di positivo

Rispetto a ieri si registra un calo delle persone attualmente positive pari a 17 persone. Cala anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri (attestandosi a 50). Tra i numeri positivi segnaliamo quelli riguardanti i controlli a esercizi e attività operati dalla polizia: su controllati dalle forze dell’ordine rispetto alle misure di prevenzione del contagio da coronavirus sono 8 i titolari sanzionati e 1 attività è stata chiusa in maniera provvisoria.

Numeri coronavirus 17 luglio, cosa c’è di negativo

Il dato sui morti, che scendono dai 20 registrati ieri agli 11 di oggi, continua a segnare che il virus fa ancora morti.

