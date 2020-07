Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 16 luglio

I numeri coronavirus 16 luglio mostrano un andamento della curva dei contagi nell’estate 2020 in Italia simile a quello degli scorsi giorni, seppure con dati in aumento rispetto alle scorse 24 ore. Nella giornata di oggi, stando ai monitoraggi del ministero della Salute, si segnala un numero di nuovi contagiati da coronavirus pari a 230 persone. Le ultime 24 ore hanno segnato la morte di 20 persone. Il dato dei morti sale oggi sopra la soglia delle 35 mila vittime. Le persone attualmente positive hanno subito – rispetto a ieri – un calo di 20 persone e si attestano a 12.473 in tutta la penisola.

Numeri coronavirus 16 luglio, cosa c’è di positivo

I guariti della giornata di oggi ammontano a 23o per un totale di 196.246. I tamponi effettuati sono stato 50.432, dato che ha segnato un +0,09% di incremento sul totale dei casi.

Numeri coronavirus 16 luglio, cosa c’è di negativo

I dati sicuramente più negativi sono quelli relativi ai nuovi contagi e ai morti, entrambi in aumento rispetto a ieri. Se nella giornata di ieri le vittime si erano fermate a 13, oggi sono salite a 20. Stesso discorso per i nuovi contagi da coronavirus: ieri se ne sono registrati 162 mentre oggi siamo saliti a quota 230. Tra i nuovi casi registrati 80 sono in Lombardia, che segna anche 10 dei morti che ci sono stati in tutta la penisola.

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)