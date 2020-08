Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 16 agosto

La notizia che arriva dai numeri coronavirus 16 agosto è incoraggiante, anche se bisogna considerare sempre l’aspetto che nel fine settimana il numero di contagi è sempre stato inferiore a causa del numero minore di tamponi processati. In ogni caso, si intravede un segnale positivo: nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia sono 479, circa 140 in meno della giornata di ieri (quando erano saliti a quota 623). I nuovi decessi sono 4. Il dato sulle vittime complessive sale a 35.396, mentre i contagiati a 253.915.

Numeri coronavirus 16 agosto, cosa c’è di positivo

Il numero dei contagi rispetto alla giornata di ieri è sensibilmente diminuito. In 4 diverse regioni – dove però nel fine settimana il numero dei tamponi processati è inferiore – si sono registrati zero contagi. Migliora anche la situazione in Lombardia, dove il numero di nuovi contagi è ancora una volta sotto quota 100, così come in Veneto.

Numeri coronavirus 16 agosto, cosa c’è di negativo

I dati sui decessi sono condizionati pesantemente dalla Lombardia: nella regione si sono registrati 3 casi su 4 di morti per coronavirus. In Lazio, dei casi totali, un terzo si è registrato in un cluster in una casa di cura della Asl Roma 1, mentre un terzo è rappresentato da vacanzieri di rientro dall’estero.