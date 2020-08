Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 15 agosto

I numeri coronavirus 15 agosto fanno segnare un’altra brutta sorpresa nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Oggi, si è registrato l’aumento più consistente di nuovi contagi dall’inizio di giugno 2020. Infatti, nelle sole 24 ore il numero dei pazienti contagiati è salito di 629 unità. Il numero complessivo di persone coinvolte nel coronavirus in Italia sale a 253.438 persone, mentre subisce un’importante impennata anche l’aggiornamento dei decessi. Siamo a quota 35.392.

Numeri coronavirus 15 agosto, il caso dei 154 nuovi morti in Emilia-Romagna

Solo nella provincia autonoma di Trento e in Valle D’Aosta non si sono registrati nuovi casi nelle ultime 24 ore. Invece, il numero complessivo dei contagi è salito, sforando quota 600 (ci eravamo andati vicini nei giorni scorsi, soprattutto ieri, ma era da inizio giugno che non si vedevano aumenti così consistenti).

Oggi, un dato preoccupante è arrivato dall’Emilia-Romagna. La regione, infatti, non aveva registrato 154 casi di decessi da coronavirus nei mesi di marzo, aprile e maggio. Questo dato è stato inserito nel bollettino nella giornata di oggi e si aggiunge agli altri 4 decessi che invece si sono verificati nelle ultime 24 ore. Per questo il conteggio complessivo delle vittime di coronavirus oggi subisce un’importante impennata.