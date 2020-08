Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 14 agosto

I numeri coronavirus 14 agosto fanno segnare un nuovo quadro preoccupante, anche per questo week-end festivo, con molti italiani in gita fuori porta e la diffusione del contagio che, inevitabilmente, potrà essere agevolata dai momenti di socialità. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono 574, mentre il numero dei nuovi decessi nella giornata di oggi è stato di 3 unità. Complessivamente, i contagiati da coronavirus sono 252.809 e i morti complessivi 35.234.

Numeri coronavirus 14 agosto, cosa c’è di positivo

Solo due regioni, Molise e Valle D’Aosta, si fermano oggi a zero contagi. Di positivo c’è ben poco, insieme al fatto che la percentuale degli attualmente positivi (il saldo tra nuovi contagi e le guarigioni) si è dimezzata rispetto alla giornata di ieri.

Numeri coronavirus 14 agosto, cosa c’è di negativo

A livello complessivo, oggi ci sono stati 51 contagi in più rispetto alla giornata di ieri.

In Lombardia, la situazione continua a peggiorare. Oggi, nella sola regione, si è sfiorata quota 100 contagi (97 nuovi casi, per la precisione), con un peggioramento anche nella città e nella provincia di Milano e con un nuovo decesso. Anche nel Lazio la situazione sta peggiorando: oggi si registrano 45 casi, di questi 22 sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze. In Abruzzo, 13 casi positivi, in Alto Adige 3 e in Basilicata 4 (questi ultimi, riguardanti alcuni giovani di ritorno da Malta). La regione fanalino di coda per la giornata di oggi, in ogni caso, resta il Veneto, con i 127 nuovi positivi: la risposta iniziale che aveva dato il territorio governato da Luca Zaia sta facendo fatica a reggere in queste ultime settimane.