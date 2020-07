Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul Coronavirus del 14 luglio

I numeri coronavirus 14 luglio ci dicono che nelle ultime 24 ore si è assistito a un calo significativo dei contagi rispetto alla giornata di ieri. I nuovi pazienti a cui è stato diagnosticato il coronavirus sono ancora sopra quota 100, anche se di poco. I dati sul coronavirus in Italia diffusi dal ministero della Salute ci dicono infatti che i nuovi pazienti Covid positivi sono 117 (55 in meno rispetto alla giornata di ieri), mentre i nuovi decessi sono 17, superiori questa volta ai 13 morti fatti registrare ieri. Con i dati aggiornati di oggi, i casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984.

Numeri coronavirus 14 luglio, cosa c’è di positivo

Senz’altro il dato migliore è sull’appiattimento della curva dei contagi, con una quota di nuovi positivi che non era stata mai fatta registrare dall’inizio della pandemia. Calano anche le pressioni sulle terapie intensive e ciò ha portato alcuni esperti – come ad esempio Alberto Zangrillo – ad affermare che non si registrano più emergenze in Italia ormai da due mesi. Il dibattito su questo punto, tuttavia, resta comunque molto aspro. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.

Numeri coronavirus 14 luglio, cosa c’è di negativo

Resta molto alto il numero delle persone che, in varie regioni, si trovano in isolamento fiduciario, pur non avendo riscontro di un tampone positivo. Questo perché, magari, nei giorni precedenti sono entrati in contatto con una persona positiva al coronavirus. Caso simbolo di questa tendenza è il Veneto dove, nelle ultime ore, le persone in isolamento fiduciario sono 129 a fronte, comunque, di nove nuovi casi positivi al coronavirtus.