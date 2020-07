Calano i contagi rispetto alla giornata di ieri. È questo il dato più indicativo (e positivo) rispetto ai dati diffusi ieri dal Ministero della Salute. L’Italia fa registrare oggi 169 nuovi contagi contro i 234 di ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza in Italia sono 13.157. Aumentano purtroppo i decessi che oggi fanno segnare 13 nuove vittime, rispetto alle 9 di ieri. Sono invece 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.

Numeri Covid-19: cosa c’è di positivo

Tornano a calare, seppur leggermente, i malati ricoverati in terapia intensiva e gli ospedalizzati: oggi sono rispettivamente 65 e 768, numeri rassicuranti rispetto ai momenti più duri dell’epidemia. Non si registrano nuovi contagi oggi in molte regioni: Basilicata, Molise, Valle D’Aosta, Calabria, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche.

Numeri Covid-19: cosa c’è di negativo

Aumenta ancora il rapporto tra numero di tamponi e casi individuati; oggi siamo al livello dell’1.21% contro l’1.01%. È il terzo giorno di seguito di salita del trend di crescita. La maggior parte dei contagi nazionali si concentra, ancora una volta in Lombardia con circa 94 casi, mentre è il Lazio a tutt’oggi la seconda regione con numero di casi: sono al momento 24: la maggior parte si riferiscono a contatti diretti con la comunità bengalese già attenzionata dalle autorità sanitarie dopo i numerosi casi di Covid-19 da voli provenienti da Dacca.