Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 11 agosto

I numeri coronavirus 11 agosto segnano un aumento delle vittime, che salgono a 6 nelle ultime 24 ore, e un picco di nuovi casi che supera i 400. Precisamente i nuovi casi coronavirus 11 agosto ammontano a 412. Le persone attualmente positive sono 13.561 e i 6 morti di oggi portano il totale delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 35.215. I dimessi/guariti della giornata di oggi sono 213. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono in aumento rispetto al weekend ma comunque si fermano sotto i 41 mila.

Numeri coronavirus 11 agosto, cosa c’è di positivo

Sono due le regioni che – almeno per oggi – non registrano un aumento di nuovi casi: Valle D’Aosta e Molise.

Numeri coronavirus 11 agosto, cosa c’è di negativo

Sale il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva passando dalle 46 di ieri alle 49 di oggi e quindi segnando un + 3. Sale di parecchio, nella giornata di oggi, il rapporto tra i nuovi positivi e il numero di persone testate nel nostro paese (dai 259 casi registrati ieri passiamo oggi a 412). Tra i numeri negativi segnaliamo anche l’aumento dei morti. Oggi il maggiore incremento di nuovi contagi si registra in Sicilia (+89 a causa della positività registrata di 64 migranti nell’hot spot di Pozzallo), in Lombardia con 68 nuovi contagi e in Veneto con 65 nuovi malati.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)