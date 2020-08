Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 10 agosto

I numeri coronavirus 10 agosto sono positivi, con il numero di nuovi contagi in calo rispetto a ieri: 259 nuovi casi di coronavirus. I morti rispetto a ieri – record al ribasso – aumentano, col dato che segna 4 persone decedute nelle ultime 24 ore (il totale dei morti per coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 35.209). Dall’inizio della pandemia sono almeno 250.825 le persone che hanno contratto il virus in Italia. Le persone attualmente positive in Italia sono 13.368. I dimessi/guariti oggi sono 150.

Numeri coronavirus 10 agosto, cosa c’è di positivo

Sono meno i nuovi casi coronavirus individuati oggi rispetto a ieri però calano anche i tamponi. Ci sono tre regioni senza nuovi casi registrati ovvero Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. Seppure siano calati i nuovi positivi va segnalato che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – complice il fatto che veniamo fuori dal weekend – sono stati solamente 26.432.

Numeri coronavirus 10 agosto, cosa c’è di negativo

Aumentano le persone ricoverate con sintomi (+16 rispetto al -8 registrato ieri) arrivando a 779 e anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ai quali si aggiunge un ulteriore malato oltre ai due di ieri). Si segnala anche un raddoppio dei morti rispetto alla giornata di ieri. A registrare il maggiore aumento di casi di coronavirus sono l’Emilia-Romagna (+39), il Lazio (+38) e la Sicilia (+32).

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)