Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul Coronavirus del 10 luglio

Pericoloso campanello d’allarme nella giornata di oggi, per i numeri coronavirus 10 luglio. A far preoccupare di più, in modo particolare, è il numero dei nuovi contagi che oggi è salito pericolosamente a ridosso della soglia delle trecento unità. Soltanto nelle ultime 24 ore, infatti, le persone con diagnosi da coronavirus sono 276. I nuovi decessi, invece, sono 12.I l totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639. Il numero totale delle vittime da Coronavirus dall’inizio della pandemia arriva a quota 34.938.

Numeri Coronavirus 10 luglio, cosa c’è di negativo

Partiamo subito dai dati negativi: innanzitutto il numero dei nuovi contagiati. Per giorni, questo dato ha oscillato a ridosso delle duecento unità, attestandosi in molti giorni della scorsa settimana al di sotto di questa cifra. Oggi, il contagio è risalito fino a quota 276 malati in più. Le notizie peggiori arrivano dalla Lombardia, dove oggi si sono registrati la metà dei casi a livello nazionale (135 nuovi positivi). Dall’ospedale di Crema arrivano anche notizie di un numero maggiore di ricoveri che potrà destare preoccupazioni in un personale medico ormai allo stremo delle forze e che difficilmente potrà resistere all’urto di una seconda ondata.

Numeri Coronavirus 10 luglio, cosa c’è di positivo

I decessi di oggi sono esattamente gli stessi della giornata di ieri. Prosegue il calo dei ricoveri: 27 posti in meno (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto). Solo quattro regioni, oggi, hanno fatto registrare zero contagi.