I numeri coronavirus 1 ottobre fanno segnare un aumento sensibile dei contagi sul territorio italiano rispetto ai giorni scorsi. Trainati dalla regione Campania (che oggi ha fatto registrate 390 casi in 24 ore), i dati del ministero della Salute fanno segnare un +2548 nella tabella dei nuovi contagi e un +24 relativamente ai decessi. Dall’inizio della pandemia, in Italia, le persone toccate dal coronavirus sono state 317.409, mentre i morti in totale sono stati 35.918.

Numeri coronavirus 1 ottobre, cosa c’è di positivo

Il numero di tamponi della giornata di oggi ha visto una crescita importante: il dato di 118236 test effettuati è uno dei più alti mai registrato in Italia. Purtroppo è stato accompagnato anche da un dato molto negativo, come quello della crescita dei contagi che ormai sembra essere arrivata ai livelli del mese di aprile.

Numeri coronavirus 1 ottobre, cosa c’è di negativo

Oltre 2500 contagi in un giorno è un dato che non si registrava dal periodo del lockdown. Una doccia fredda per quanto riguarda la ripresa delle scuole e di tutte le altre attività: il rischio è quello che si possa tornare in una condizione di non serenità. Un dato così alto in un solo giorno non si registrava dal 24 aprile quando, non a caso, l’Italia era ancora chiusa all’interno delle proprie abitazioni (la fase 2, con l’allentamento del lockdown era iniziata il 4 maggio).

Come si è anticipato, la regione Campania è il territorio che, oggi, risulta essere maggiormente coinvolto nell’evoluzione della pandemia. Con i suoi 390 contagi in 24 ore supera abbondantemente i dati della regione Lombardia che ha iniziato a fare i conti con uno sviluppo importante del contagio da coronavirus, sin dal mese di febbraio.

La regione che si comporta in maniera peggiore, oggi, resta il Veneto che sfiora quota 450 contagi in un solo giorno.