Novaya Gazeta sospende le pubblicazioni in seguito a un secondo avviso del Roskomnadzor

Nei giorni scorsi aveva subito un blocco degli abbonamenti – e della conseguente distribuzione – dalle poste russe, poi ritenuto illegittimo e sufficiente a far partire una indagine interna al servizio postale. Oggi, però, la comunicazione è di tutt’altro tenore. Il Roskomnadzor, l’autorità garante delle comunicazioni in Russia, ha inviato il secondo avvertimento – nel giro di una settimana – a Novaya Gazeta, la pubblicazione indipendente e non governativa, gestita e fondata dal premio Nobel Dmitri Muratov. Questo secondo avvertimento ha portato Novaya Gazeta a sospendere le sue pubblicazioni, cosa che è stata annunciata in un tweet.

Novaya Gazeta ha sospeso le pubblicazioni

«Abbiamo ricevuto un altro avviso da Roskomnadzor – si legge nel tweet -. Successivamente, sospendiamo la pubblicazione del giornale in rete e su carta fino alla fine della “operazione speciale sul territorio dell’Ucraina”» – si legge su Twitter.

❗ Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины». С уважением, редакция «Новой газеты»https://t.co/ppsun7SMGy — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 28, 2022

La causa dell’avviso partita dal Roskomnadzor riguarderebbe la menzione, da parte di Novaya Gazeta, di un agente straniero, ma non è stato spiegato al quotidiano di quale materiale si stesse parlando. Un duplice avviso dell’autorità garante delle comunicazioni in Russia comportano la minaccia concreta della revoca della licenza media. Così, Novaya Gazeta che – fino a questo momento – aveva resistito anche con la sua linea non filo-governativa rispetto a quanto sta accadendo in queste settimane in Ucraina, si vede costretto a sospendere le sue pubblicazioni e il suo racconto della crisi geopolitica che stiamo attraversando che, per molti cittadini russi, rappresentava un punto di vista inedito rispetto alla principale informazione veicolata nel Paese.