Noleggio auto a lungo termine, vantaggi e caratteristiche

Quali sono gli aspetti che portano i clienti a scegliere questo tipo di servizio e quali potrebbero essere eventuali aspetti da prendere in considerazione

Negli ultimi anni, il noleggio a lungo termine è diventato uno dei metodi di acquisto dell’auto più apprezzato dai clienti. Parliamo infatti di una tipologia estremamente conveniente che permette di poter guidare un’auto a fronte del pagamento di un canone mensile che comprende numerosi servizi accessori.

Non è un caso che la stragrande maggioranza delle case automobilistiche abbiano messo a disposizione dei clienti, privati e professionisti, il noleggio a lungo termine, con la possibilità di personalizzare il contratto a seconda delle proprie esigenze.

Infatti, se fino a qualche anno fa il noleggio a lungo termine era rivolto principalmente ad aziende e professionisti, oggi è disponibile anche per i privati, che possono quindi godere di tutti i vantaggi legati a questa formula.

Che cos’è il noleggio auto a lungo termine

Prima di entrare nei particolari occorre fare un piccolo passo indietro, andando a vedere esattamente che cos’è il noleggio a lungo termine, in modo tale da comprendere al meglio le sue caratteristiche. Parliamo di un contratto con il quale la casa costruttrice concede un’auto al conducente che, a fronte di un canone mensile, potrà disporre del veicolo per un tempo prestabilito e concordato nel contratto.

Ricordiamo, inoltre, che il canone mensile comprende numerosi servizi accessori come l’assicurazione, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria, straordinaria e molto altro. Appare evidente dunque che, con questo contratto, il conducente potrà liberarsi di tutti i pensieri relativi all’auto, pensando solamente a guidarla.

Com’è strutturato il contratto di noleggio a lungo termine?

Essendo un contratto vanno stabilite le condizioni e, per prima cosa, bisogna concordare la durata del noleggio a lungo termine. In questa situazione è difficile stabilire una tempistica certa, ovvero ogni società applica delle durate differenti. Ad ogni modo, generalmente un contratto di noleggio a lungo termine può durare dai 24 ai 60 mesi.

Inoltre, nel contratto viene stabilito un limite massimo di chilometri che si possono percorrere per tutta la durata del noleggio. Questo è un aspetto estremamente importante, infatti qualora il conducente dovesse sforare il limite stabilito dovrà, al termine del contratto, pagare una sorta di penale per ogni chilometro in più percorso.

Tra le clausole inserite nel contratto di noleggio a lungo termine c’è anche quella relativa ai servizi inclusi nel canone. Mentre alcuni sono sempre compresi, altri possono essere aggiunti a discrezione del conducente. Pensiamo, ad esempio, al cambio pneumatici.

Infine, ma non ultimo per importanza, bisogna valutare attentamente l’aspetto economico. Infatti, un contratto di noleggio auto a lungo termine può prevedere un anticipo ma può anche essere ad anticipo zero. Inoltre, viene indicato all’interno del contratto il canone mensile che il cliente dovrà pagare.

Quali sono i vantaggi del noleggio auto a lungo termine?

Abbiamo visto dunque come funziona il contratto di noleggio a lungo termine, una formula che ormai viene utilizzata sempre più spesso sia da privati che aziende. Ma nel concreto, quali sono i vantaggi principali di questo contratto?

Per prima cosa, ovviamente, c’è da sottolineare che grazie al noleggio a lungo termine, il cliente avrà una rata mensile fissa e costante nel tempo. Questo canone comprende diversi servizi accessori che, in caso di acquisto dell’auto con formule tradizionali, sarebbero interamente a carico del proprietario.

Un altro vantaggio evidente è sempre legato al discorso economico. Infatti, avere una rata fissa ogni mese permette al cliente di poter pianificare in tutta tranquillità il proprio budget, dato che nel canone sono comprese anche le spese di assicurazione e manutenzione. Quindi, con il noleggio a lungo termine si sa esattamente quanto si spende ogni mese, senza rischiare di andare incontro a brutte sorprese.

Tra i vantaggi principali non possiamo che citare la svalutazione dell’auto. Sappiamo infatti che, inevitabilmente, una macchina è soggetta a svalutazione e quando si andrà a rivenderla bisognerà fare i conti con questa situazione. Bene, con il noleggio a lungo termine il cliente non dovrà preoccuparsi nemmeno della svalutazione, dato che al termine del contratto potrà decidere semplicemente di restituire l’auto.

Infine, uno dei maggiori vantaggi del noleggio a lungo termine riguarda la possibilità di guidare sempre un’auto nuova. Oggi il mercato automotive è in continua evoluzione, basti pensare alle nuove tecnologie relative alla sicurezza e, ovviamente, a quelle che riguardano i motori dato che siamo nel pieno della transizione ecologica che ci porterà dai motori termici a quelli elettrici. Con il noleggio sarà dunque possibile avere a propria disposizione un’auto nuova e aggiornata con tutte le ultime novità tecnologiche.

Noleggio a lungo termine, quali sono gli svantaggi?

Appare evidente che i vantaggi del noleggio a lungo termine siano davvero tanti. Ma ovviamente ci sono anche alcuni aspetti negativi di cui bisogna tenere conto.

Prima di tutto, abbiamo accennato in precedenza che il contratto di noleggio prevede un tetto massimo di chilometri da percorrere. Questo può essere un problema per chi necessita della massima libertà, in quanto se supera il limite prestabilito dovrà pagare una penale. Inoltre, al termine del contratto saranno a carico del conducente eventuali spese di ripristino del veicolo che, quindi, potrebbero incidere sui costi complessivi.

Noleggio a lungo termine, conviene?

Se si escludono particolari esigenze, il noleggio a lungo termine è conveniente. Questo vale sia per i privati che per le aziende e professionisti. Se si vuole avere una rata fissa e costante nel tempo, senza doversi preoccupare di assicurazione, manutenzione e quant’altro e si vuole sempre avere un’auto nuova, il noleggio è senza dubbio la soluzione migliore.