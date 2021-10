Annata da cerchiare in rosso per il servizio: mai come quest'anno tante richieste

Ormai validissima alternativa all’acquisto di un veicolo di proprietà, il noleggio a lungo termine si è diffuso in tutta Italia e sono sempre di più coloro che scelgono questa formula, per via degli innegabili vantaggi che è in grado di offrire. D’altronde, se in un primo momento un certo scetticismo era comprensibile, adesso i dati parlano da soli ed i feedback di coloro che hanno sperimentato questo servizio convincono. Il noleggio a lungo termine rappresenta oggi un’ottima soluzione, specialmente per coloro che non dispongono di una grande liquidità ma anche per chi preferisce risparmiare. Perché ormai non ci sono più grandi dubbi: a conti fatti questa formula è vantaggiosa anche dal punto di vista economico.

Scopriamo allora nel dettaglio come funziona il noleggio a lungo termine, quali sono le formule più convenienti e che vantaggi si possono ottenere scegliendo tale servizio.

Noleggio a lungo termine: come funziona

Il noleggio a lungo termine consente di avere a propria disposizione in modo esclusivo il veicolo che si desidera senza essere costretti ad acquistarlo e dunque a sborsare una grande somma di denaro. Il contratto, che può avere una durata variabile ma che in genere non supera i 4-5 anni, prevede il pagamento di un canone mensile il cui importo varia a seconda del modello di auto e di altri parametri.

È importante precisare però che nel pacchetto sono incluse anche tutte quelle spese che si dovrebbero sostenere extraqualora si scegliesse di acquistare un veicolo di proprietà. Assicurazione, manutenzione ordinaria, cambio gomme, assistenza stradale e via dicendo sono dunque comprese nel canone che si versa mensilmente dunque in sostanza l’unico costo che rimane escluso è quello relativo al carburante.

Una volta scaduto il contratto, si può restituire semplicemente l’auto oppure la si può sostituire con un differente modello a seconda della società di noleggio alla quale ci si affida.

Noleggio a lungo termine: le formule più convenienti

Le formule di noleggio a lungo termine non sono tutte uguali e ce ne sono alcune che sono sicuramente più convenienti rispetto ad altre. C’è infatti un dettaglio in particolare che conviene sempre verificare, perché può fare una grande differenza a livello di spesa ed è la maxi rata iniziale, che in alcuni casi è prevista mentre in altri no. Senza dubbio, la soluzione più conveniente in assoluto è la formula del noleggio a lungo termine anticipo zero, che appunto non prevede il pagamento di una cifra iniziale ma solo il canone mensile, che rimane invariato per tutta la durata del contratto.

I vantaggi del noleggio a lungo termine: conviene davvero?

Quali sono però gli effettivi vantaggio del noleggio auto a lungo termine? Ce ne sono diversi, dunque vale la pena esaminarli uno ad uno.

Nessuna spesa ingente iniziale

Il primo vantaggio di questa formula è che consente di avere un’auto nuova a disposizione senza essere costretti a richiedere un finanziamento in banca. Non è infatti necessario versare alcuna somma importante ad inizio contratto, a meno che non sia prevista la maxi rata iniziale che comunque non è mai esagerata. Il noleggio a lungo termine è dunque una soluzione ideale per coloro che non dispongono di una grande liquidità e che hanno bisogno di un veicolo in tempi rapidi.

Tutto compreso: sai già quanto spendi per la tua auto

Altro vantaggio del noleggio a lungo termine è che nel canone mensile da corrispondere sono comprese praticamente tutte le spese legate al veicolo, come bollo, assicurazione e manutenzione. Questo consente di sapere in anticipo quanto si spenderà per la propria auto, senza sorprese, perché l’unico costo che rimane escluso è quello relativo al rifornimento di carburante.

Nessuna svalutazione del veicolo

Acquistare un veicolo di proprietà non è sempre vantaggioso, perché non appena si esce dalla concessionaria l’auto si svaluta molto velocemente. Si dovrebbe rivenderla entro pochi anni per non perdere troppi soldi, il che diventa spesso complicato. Scegliendo il noleggio a lungo termine questo non è più un problema, perché il veicolo non è di proprietà e dunque una volta scaduto il contratto lo si restituisce semplicemente.

Possibilità di provare diverse auto

Un altro innegabile vantaggio del noleggio a lungo termine è che consente di provare diverse tipologie di auto, comprese quelle elettriche di ultima generazione che allettano molti ma che hanno dei prezzi di listino ancora troppo elevati. Si è dunque liberi di sperimentare varie tipologie di veicoli, perché si può scegliere di sostituire l’auto in qualsiasi momento e comunque il contratto di noleggio ha una durata limitata ad alcuni anni.

