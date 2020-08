Nilufar positiva al Covid-19: «Ho vissuto la mia vacanza in Sardegna con troppa spensieratezza»

È un’ammissione di responsabilità, ma anche un invito a stare più attenti quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati (in passato anche concorrente di Temptation Island Vip). Quest’ultima ha appena dichiarato su Instagram di essere positiva al coronavirus, dopo la sua vacanza in Sardegna. Proprio alla eccessiva spensieratezza che ha caratterizzato la sua vacanza la showgirl e influencer ha attribuito la causa del suo contagio. Una questione che rende bene l’idea rispetto al clima che ha contraddistinto le ferie di troppi giovani italiani nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE > Gli anziani che bruciano la mascherina | VIDEO

Nilufar positiva al coronavirus

«Ciao amici. Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene, dopo aver effettuato un sierologico con esito negativo sono stata sottoposta a un tampone il cui risultato è stato purtroppo positivo. Ho contratto il Covid-19. Sono stata a contatto con persone positive, sono tornata a Napoli dalla Sardegna senza avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive in quanto tutti siamo venuti a conoscenza dei risultati dei test quando io ero già a casa. Ho saputo di essere stata a contatto con positivi dopo aver effettuato il sierologico e prima del tampone».

Al momento, Nilufar Addati è positiva, ha qualche lieve sintomo e si trova in isolamento nella propria abitazione, separata dal resto della sua famiglia. Ma è la sua riflessione a essere importante e, allo stesso tempo, a rappresentare un messaggio per i tanti giovani che hanno fatto e stanno facendo la propria vacanza in Italia e all’estero.

Nilufar e il messaggio ai giovani che sono andati in vacanza

«Come sto? Tutto sommato bene, spero solo passi presto. Solo un po’ di amaro in bocca e dispiacere. Come sapete non sono una frequentatrice di locali, questa vacanza è stata per me il primo vero ritorno alla normalità che purtroppo normalità non era. Ho vissuto il periodo di lockdown con estrema serietà e consapevolezza e per un lungo periodo, quando ormai le attività erano praticamente tutte aperte, ho continuato a non frequentare luoghi di incontro, per paura. Ma ho vissuto i miei cinque giorni di vacanza in Sardegna con troppa spensieratezza».

Infine, l’appello ai suoi coetanei e followers: «Invito caldamente tutte le persone che hanno frequentato locali o ristoranti, o semplicemente sono stati presenti in situazioni affollate e/o di assembramento a effettuare un tampone e non il sierologico, perché se siete entrati in contatto con il virus da poco, come nel mio caso al momento degli esami, non serve. E in ogni caso, in attesa di qualsiasi verifica, a mettervi in isolamento fiduciario preventivo. Vi ringrazio infinitamente per i messaggi affettuosi e preoccupati che mi avete inviato, vi abbraccio tutti e vi voglio bene».