Niccolò Zanardi vicino a suo padre: «Io questa mano non la lascio, dai papà»

«Io questa mano non la lascio, dai papà». Queste le poche, forti e toccanti parole che Niccolò Zanardi – figlio ventiduenne del campione – ha affidato questa notte a Instagram. La foto scelta mostra la mano chiusa del campione nel letto di ospedale stretta fortissimo da quella del figlio, presente al capezzale del genitore che lotta tra la vita e la morte.

La foto delle mani di Zanardi padre e figlio

Una foto del genere non ha bisogno di commenti particolari. Dopo il terribile incidente in cui Alex Zanardi è stato coinvolto lo scorso venerdì, rischiando di morire senza nemmeno arrivare in ospedale e salvato per soli dieci minuti di tempo – nella mattinata di mercoledì Niccolò Zanardi ha pubblicato una foto del papà: «Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti ❤❤». Accanto al campione sportivo e umano, come sempre, c’è la sua famiglia. Ricoverato all’ospedale «Le Scotte» di Siena, Zanardi è stato coinvolto in un terribile incidente mentre partecipava a una staffetta benefica in sella alla sua handbike.

«Forza papà, ti aspetto»

Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤

Niccolò aveva tre anni quando, il 15 settembre 2001, suo padre perse le gambe sul circuito tedesco del Lausitzring. Poche persone al mondo saranno pienamente consapevoli della forza di Alex e, senza dubbio alcuno, suo figlio fa parte di queste. I suoi aggiornamenti su Instagram non possono che farci ben sperare per le sorti del campione paralimpico. Il giovane non pubblicava contenuti da tempo e ha scelto di ricominciare a farlo per mostrare affetto a suo padre.