La lettera di Papa Francesco a Zanardi: «Sei un esempio, una lezione di umanità»

Papa Francesco, che da sempre esprime amore per l’umanità buona e per l’umanità in difficoltà, non poteva certo non pronunciarsi rispetto alla questione dell’incidente di Zanardi. Secondo l’ultimo bollettino del campione, le sue condizioni sarebbero stabili – seppure ancora gravi – e la situazione non potrà cambiare prima della settimana prossima. Solo allora, infatti, è previsto un tentativo di risveglio del campione da parte del team che si prende cura di lui. Per ora, quindi, Zanardi continua il coma farmacologico nell’ospedale di Siena in cui è ricoverato.

LEGGI ANCHE >>> L’ultimo bollettino, Zanardi non verrà svegliato fino alla prossima settimana

«Caro Alex, prego per te»

Comincia così la lettera di Papa Francesco a Zanardi. Il pontefice ha deciso di affidare alla Gazzetta dello Sport le sue parole e il messaggio di speranza che rivolge al campione, grande simbolo della forza di vivere e dell’umanità buona da sempre. La lettera del Papa è arrivata alla stampa grazie all’aiuto di don Marco Pozza, scritta a mano da Francesco in persona utilizzando una penna stilografica. Il quotidiano sportivo ha pubblicato la fotografia della lettera in esclusiva.

Le parole di Papa Francesco a Zanardi

L’incipit della lettera di Papa Francesco a Zanardi, giunta al quotidiano sportivo per mano di don Marco Pozza al, è visibile e recita quanto segue: «Carissimo Alessando, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità». Un elogio al grande coraggio e alla forza dimostrata da Alex Zanardi, che mai nella vita si è arreso e che continua a lottare anche ora – tra la vita e la morte – aggrappandosi a un’esistenza sfortunata ma che da sempre ha apprezzato scegliendo di concentrarsi su tutto ciò che ha invece che su quello che ha perduto.

(Immagine copertina dalla Gazzetta dello Sport+foto dai profili di Zanardi e di Papa Francesco)