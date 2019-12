Le accuse al marito della ‘Sardina’ Nibras: «È vicino ad Hamas». Lui, però, nega

Scorrendo il profilo social di Sulaiman Hijazi compaiono alcuni post che – più che altro – non condannano Hamas e, a volte, difendono l’operato del movimento di resistenza palestinese. Non si tratta, però, di un’adesione o di una partecipazione attiva, ma di un pensiero che non è comune solo al marito di Nibras (e anche in Italia tantissime persone ha il suo stesso atteggiamento. L’accusa, dunque, sembra strumentale soprattutto per come mossa da alcuni sovranisti sui social che non distinguono l’attivismo da un pensiero comune.