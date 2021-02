Il bomber Neymar pazzo di Chiara Nasti: ecco le prove

È bastata questa foto per far scattare o impazzire l’ormone al calciatore brasiliano multimilionario Neymar, campione del Brasile e del PSG, che ha perso letteralmente la testa per la “nostra” influencer e blogger Chiara Nasti. Non c’è una foto, dopo questa immagine scovata da Giornalettismo, della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar.

Neymar e Chiara Nasti, il like su Instagram

Inoltre lui ha iniziato, senza nascondersi, ufficialmente a seguirla sui social. Per il momento Chiata incassa il complimento, ma cederà alla corte di uno dei campioni più forti in circolazione?