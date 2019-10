La donna che ha partorito in casa e ha nascosto il neonato in valigia: nulla da fare per il bambino

Un neonato in valigia, una vita spezzata, un parto in casa e una storia su cui gli inquirenti si stanno chiudendo nel massimo riserbo. È accaduto a Vallo della Lucania, un centro campano in provincia di Salerno. Una ragazza di 30 anni avrebbe partorito in casa e avrebbe nascosto il neonato in una valigia. Dopodichè avrebbe telefonato al 118, che le ha prestato i primi soccorsi e l’ha trasportata in ospedale.

Neonato in valigia, la morte inspiegabile

Qui i medici si sono resi conto che la donna aveva partorito da poco e hanno immediatamente avvisato i carabinieri. Questi ultimi, una volta arrivati in casa, hanno trovato il piccolo neonato senza vita, chiuso in una valigia, parzialmente nascosta dietro a un armadio all’interno dell’abitazione. La donna, invece, al momento non è in precarie condizioni di salute, curata dai medici dell’ospedale San Luca.

Neonato in valigia, riserbo sul caso di cronaca

L’episodio si è verificato in una delle contrade di Vallo della Lucania, Angellara. Il sostituto procuratore Paolo Itri ha aperto un’inchiesta in proposito, ma al momento non ha fornito ulteriori indicazioni, preferendo condurre le indagini senza far trapelare notizie sulle possibili cause di un gesto che, al momento, appare inspiegabile.

I pm, nelle prossime ore, disporranno l’esame autoptico per comprendere le cause della morte e cercare di ricostruire quanto accaduto