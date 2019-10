È stato annullato il match del Rugby World Cup 2019 tra le squadre di Namibia e del Canada: avrebbe dovuto disputarsi la mattina del 13 ottobre al Memorial Stadium di Kamaishi, ma è stato cancellato per l’arrivo del tifone Hagibis sulla costa nord dell’isola di Honshou. La nazionale canadese ha quindi deciso di impegnare la mattina aiutando la popolazione, in un gesto di solidarietà che ricorda molto quello dei rugbisti aquilani.

La nazionale di rugby Canadese non può giocare per il tifone Hagibis e passa la mattina ad aiutare la popolazione

La squadra si è detta molto dispiaciuta di non poter competere e mettere alla prova i duri allenamenti, ma ha deciso di impegnare la mattina in cui avrebbe dovuto confrontarsi con la Namibia per dare una mano alla popolazione. Il match è stato infatti cancellato per via del tifone Hagibis, che ha colpito la città di Kamaishi, che avrebbe dovuto ospitare l’incontro. In un video condiviso su Twitter dall’account ufficiale del Rugby World Cup 2019, si vedono gli atleti canadesi mentre sono impegnati a fare la loro parte per ripulire le strade dopo il violento passaggio del tifone.

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game. Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019

La squadra canadese come i rugbisti aquilani

Un gesto che ai fan dello sport italiani ha ricordato quello dei giocatori aquilani nel 2009. I giocatori infatti erano intervenuti in prima persona nelle operazioni di soccorso successive al terremoto. Quando l’ospedale venne dichiarato inagibili, i rugbisti della città si caricarono, letteralmente, i pazienti in spalla per portarli in luoghi sicuri. Un gesto che aiutò non di poco la protezione civile e i suoi volontari, impegnati nelle diverse operazioni di soccorso. I giocatori dell‘Aquila Rugby si misero anche a scavare a mani nude per cercare i dispersi tra le macerie, riuscendo ad estrarre tre donne.

