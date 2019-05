Testa e muscoli: il centrocampo della Nazionale femminile è pronto per stupire ai Mondiali francesi

Ci siamo quasi. Manca sempre meno a quel 7 giugno in cui prenderà il via il Mondiale di calcio femminile in Francia. L’Italia torna a giocare nella massima competizione internazionale dopo 20 anni di assenza, con un movimento che sembra essere in ascesa anche per quel che riguarda l’attenzione mediatica che si è spostata sulle nostre ragazze anche nel corso della stagione di Serie A. Come tutte le squadre, il fulcro del gioco sarà il centrocampo e la nostra Nazionale femminile ha fosforo e muscoli da vendere.

Martina Rosucci, una delle stelle della nostra Italia al femminile, ha affrontato una stagione travagliata a causa di un brutto infortunio al ginocchio che le ha impedito di accompagnare in campo i successi della sua Juventus. Manuela Giugliano, invece, è stata protagonista nell’ultimo campionato con la maglia del Milan. Loro due sono tra i talenti più cristallini della Nazionale femminile che in Francia proverà a stupire e a confermare la crescita del nostro movimento. Cuore, testa e muscoli: le due centrocampiste azzurre si sono raccontate in un’intervista doppia condivisa sui canali social della Figc.

I sogni delle centrocampiste della Nazionale femminile

Gli obiettivi sono quelli dichiarati nelle scorse settimane dal ct Milena Bertolini e trovano d’accordo le due anime del centrocampo azzurro. Martina Rosucci vuole che la Nazionale femminile di calcio sia in grado di «stupire il pubblico, ma anche noi stesse»; Manuela Giugliano vuole dimostrare che l’Italia è tornata e che è in Francia per dire la sua.

L’esordio il 9 giugno contro l’Australia

Aspettative, attese e curiosità. Per vedere il fosforo italiano al Mondiale femminile di calcio bisognerà attendere il 9 giugno, quando le azzurre esordiranno (20 anni dopo) contro l’Australia. Manca sempre meno e il sogno di queste ragazze che vivono di passione, nonostante tutte le difficoltà e quello snobbismo che circonda il mondo del calcio in rosa, arriverà al loro primo fischio Mondiale.

(foto di copertina: da profilo Twitter Nazionale Femminile di Calcio)