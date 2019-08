Convocazione della cabina di regia Pd al Nazareno alle 16, Quartapelle: «Chiedere più tempo al Colle per un accordo serio»

Il Movimento 5 Stelle ha fatto saltare la riunione con il Partito Democratico prevista per questa mattina alle 11. Colpa del grande scoglio del Conte Bis . Secondo i pentastellati infatti, se non arriva il sì dem al secondo incarico per l’avvocato, non ci può essere alcun margine di trattativa. Ecco allora che Nicola Zingaretti ha convocato il partito per una riunione al Nazareno questo pomeriggio alle 16, stesso orario in cui al Colle comincerà il secondo giro di consultazioni, aprendo con l’incontri con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, seguita poi alle 17 dal presidente della Camera Roberto Fico. Il Pd lo annuncia con un tweet serafico e una nota alla stampa: « Oggi alle ore 16 presso la sede nazionale» si riunirà « la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi governo» anche a seguito «della cancellazione dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S».

Saltato l’ appuntamento delle 11 tra, Nicola Zingaretti convoca i suoi al Nazareno per le 16, in modo da decidere il da farsi sulla difficile alleanza con i pentastellati. La deputata

I dem ora dovranno decidere se sottostare al diktat dei pentastellati, trovare una terza soluzione da proporre, correre il rischio e andare da Sergio Mattarella senza un nome, con la conseguenza probabile di un ritorno alle elezioni. A meno che non ci sia un colpo di teatro da parte della Lega o delle forze di centrodestra. Sembra però difficile riuscire a trovare un accordo entro la scadenza imposta dal presidente della Repubblica, tanto che la deputata pd Lia Quartapelle propone di prendere tempo. « Non illudiamoci di risolvere i problemi politici con il M5S solo attraverso l’indicazione dei nomi per i ministeri – ha dichiarato via twitter – Per avere un accordo solido, chiediamo, insieme al M5S, più tempo a Mattarella per discutere dei nodi politici. Sarebbe un modo di procedere serio».

(credits immagine di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI)