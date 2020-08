Navalnyj è arrivato a Berlino: l’oppositore di Putin trasferito in Germania per essere curato

Aleksei Navalnyj è stato ricoverato all’ospedale universitario berlinese della Charitè, in Germania. Il dissidente russo, che si trova in gravissime condizioni di salute in seguito a un presunto avvelenamento ai suoi danni, è stato trasferito dall’aeroporto di Tegel alla clinica nel centro di Berlino su un’ambulanza accompagnata da numerose vetture della polizia. Secondo quanto reso noto dalla direzione dell’ospedale berlinese, Navalnyj è attualmente sottoposto ad un ampio procedimento diagnostico. I medici daranno commenti sulle sue condizioni e sui successivi trattamenti dopo tutte le analisi del caso e dopo le consultazioni con la famiglia del dissidente.

Navalnyj è arrivato questa mattina con un aereo organizzato dalla ong “Cinema for Peace” dotato del necessario equipaggiamento medico e in compagnia di alcuni medici tedeschi che ieri l’avevano potuto visitare a Omsk, in Siberia. Le condizioni del dissidente russo sono state definite “stabili” durante il volo e anche dopo l’atterraggio, come ha riferito al quotidiano tedesco Bild il fondatore dell’organizzazione, Jaka Bizily.

Navalnyj si era sentito male giovedì scorso durante un volo da Tomsk verso Mosca. A detta dei suoi collaboratori, colui che è considerato il volto più noto dell’opposizione contro il presidente russo Vladimir Putin, aveva solo bevuto un thè, dentro il quale sarebbe stato aggiunto del veleno. Dopo il collasso, il 44enne è stato ricoverato presso la terapia intensiva di una clinica a Omsk, in Siberia, sempre in stato di coma. Mentre il suo staff parla di avvelenamento, i medici russi che hanno visitato Navalnyj a Omsk hanno parlato di un “disturbo metabolico“.

Un portavoce dell’esecutivo guidato da Angela Merkel, in una nota ripresa dai media tedeschi, ha dichiarato: «Il governo tedesco spera che il trattamento di Aleksei Navalnyj presso l’ospedale della Charitè porti ad un miglioramento delle sue condizioni e ad una completa guarigione».

