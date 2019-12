Alarm Phone ha segnalato un nuovo naufragio avvenuto al largo delle coste del Marocco. Secondo quanto confermato dal centro soccorsi di Rabat, 63 persone sono state tratte in salvo, ma si registrano 20 dispersi e sette morti.

Naufragio al largo del Marocco: 7 morti e 20 dispersi

Alarm Phone, segnalando via twitter il naufragio avvenuto al largo del Marocco, riporta di aver ricevuto l’allarme da parte di una imbarcazione in avaria al largo di Nador, con a bordo almeno 90 persone, tra cui alcune donne e dei bambini e di aver segnalato quanto accaduto alle autorità spagnole e marocchine. «Siamo distrutti e speriamo che altri sopravvissuti vengano trovati» scrive la Ong: 63 persone sono state tratte in salvo ma ci sono ancora 20 dispersi e un bilancio provvisorio di 7 morti.

In questo momento nel mar Mediterraneo non ci sono navi Ong impegnate in missioni umanitarie, ma la Ocean Viking di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere è ripartita tre giorni fa dal porto di Marsiglia, mentre da Napoli sta riprendendo il largo la spagnola Open Arms e nei prossimi giorni tornerà in mare anche la Alan Kurdi della tedesca Sea Eye partendo dal porto di Palermo. «La missione 72 fa rotta verso il Mediterraneo centrale, la frontiera più letale del pianeta – ha scritto la Open Arms – questo Natale lo passeremo lì per proteggere chi rischia la vita e per chiedere a tutti: a che distanza dalla riva si perde il diritto alla vita?».

