Nell’anno in cui si è chiusa la saga dell’Infinito con Avengers: Endgame e in cui abbiamo visto il primo film senza Tony Stark con Spider-Man: Far From Home i Marvel Studios sono ripartiti con decisione e tanti nuovi personaggi in arrivo con in prima linea il film sugli Eterni, le cui prime immagini sono state mostrate in Brasile al Comic Con pochi giorni fa.

Per Natale quindi i fan della Casa delle Idee non si aspettavano niente, anche perché l’attenzione é tutta su Star Wars, l’altro franchising della Disney il cui capitolo conclusivo è nelle sale. Forse per questo motivo è stata davvero una sorpresa gradita quella ordita dai Marvel Studios che hanno realizzato un meraviglioso video collage natalizio per i loro fan.

Il nostro regalo di Natale per voi. pic.twitter.com/dfQRoefxUZ — Marvel IT (@MarvelNewsIT) 24 dicembre 2019

Il profilo Twitter degli studios ha infatti condiviso in rete un divertente “video collage”in cui tutti i supereroi apparsi nell’UCM cantano “We Wish You a Merry Christmas”. Quando diciamo tutti intendiamo davvero tutti, da Tony Stark a Thor passando per il grido di Hulk. Un modo davvero divertente e unico per fare gli auguri ai fan che avranno sicuramente gradito.

Marvel e gli auguri di Natale, nel 2020 le basi di una nuova era

Ricordiamo che Avengers: Endgame è diventato il più grande incasso di tutti i tempi al box-office superando l’Avatar di James Cameron. Ora inizia una nuova era per i Marvel Studios, anche se potremo rivedere Scarlett Johansson, presente nel video natalizio, nello stand alone Vedova Nera. Un’altra prodotto cinematografico molto atteso dopo quello degli Eterni, ma i prodotti più intriganti arrivando da Disney +: sono attese infatti le serie tv su Scarlett Witch e Visione più quella su Falcon e Il Soldato D’Inverno.

Attendiamo con ansia anche novità sugli altri progetti dell’Universo Cinematografico Marvel che dopo aver chiuso un cerchio sta per gettare le basi di una nuova era, ma intanto ci uniamo con gli eroi di questi dieci anni nel fare tanti auguri ai fan.